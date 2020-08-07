Yeniceköy’de savunmanın sigortası Pınardan

BTM İkinci Ligin ikinci haftasında Gaziköy’e karşı ilk galibiyetini alan Yeniceköy’de savunmanın başarısı galibiyette büyük rol oynadı.

Yeniceköy savunmasında en dikkat çeken isim ise deneyimli futbolcu Cemal Pınardan oldu. Cemal Pınardan yerinde müdahaleleri ve yakın markajı ile Gaziköy forvetlerine gol izni vermezken, Yeniceköy son dakikada Kutluhan’ın golüyle maçı 1-0 kazanmıştı.

Yeniceköy, Cemal Pınardan’ın forma giymediği sezonun ilk maçında Kırıkkale’ye 5-2 mağlup olmuştu.

