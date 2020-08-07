Ozanköy’de Özerden dönemi

BTM 1. Lig'de mücadele edecek olan Ozanköy 2020-2021 sezonu olağan genel kurulunu gerçekleştiren kulübün yeni başkanı Kayhan Özerden oldu

Ozanköy, yönetimsel açıdan yaşadığı sorunlardan dolayı kısa süre içerisinde K-PET Süper Ligden, BTM Birinci Lige düşerken, olağan genel kurul gerçekleştirerek, toparlanma adına umut tazeledi.

2020-2021 sezonu olağan genel kurulunu gerçekleştiren kulübün yeni başkanı Kayhan Özerden oldu. Kasım 2019 – Haziran 2020 sürecini kapsayan faaliyet ve mali raporun aklanmasıyla, tek aday Kayhan Özerden, üyelerin onayıyla başkanlığa seçildi.

Böylelikle futbolcu, kaptan ve teknik adam olarak kulübe hizmet etmiş olan Kayhan Özerden, başkan olarak da kulübe hizmet etme şansı elde etti.

