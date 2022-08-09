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Yenicami’ye İsveçli golcü

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Yenicami’ye İsveçli golcü
Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig’in başkent ekiplerinden Yenicami Kongo asıllı İsveç vatandaşı golcü GraceTanda’yı ülkeye getirdi. Dün akşam adaya gelen golcü futbolcu ayağının tozuyla Yenicami’ninPia Bella Otel’de gerçekleştirdiği kampa katıldı. 28 yaşında ve 1.88 m boyunda olan santraforGrace Tanda futbol kariyeri boyunca IFK Östersund, Östersund, Skelleftea, Motala AIF, BK Forward, Gefle, ThanhHoa FC, Da Nang FC, Vasalund, IFK Lulea, LevskiLom takımlarına forma giydi.
 
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