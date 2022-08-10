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Korkunç kazada mucize kurtuluş

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Girne - Değirmenlik anayolunda önündeki kamyonu geçmeye çalışan salon araç, karşıdan gelen kamyona çarpıp iki kamyon arasına sıkıştı. Kazada iki kişi yaralandı

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Korkunç kazada mucize kurtuluş


Girne - Değirmenlik anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyon arasına sıkışan araç sürücüsü ve araçtaki bir yolcu yaralandı.
Girne - Değirmenlik Anayolunun 11- 12 'nci km'leri arasında, 28 yaşındaki Amir Mahmood, yönetimindeki FH 041 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 49 yaşındaki Davut Bozkurt yönetimindeki JY 324 plakalı kamyonu dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 31 yaşındaki Ramadan Akagün yönetimindeki  SC 738 plakalı kamyona çarpıp iki kamyon arasına sıkıştı.
Kaza sonucu yaralanan FH 041 plakalı araç sürücüsü Amir Mahmood ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Ali Demir kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
 
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