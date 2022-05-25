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Yusuf Yontar MTG'ye veda etti

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Yusuf Yontar MTG'ye veda etti
Süper Lig'in son 3 yıldır şampiyonu olan MTG'de yaprak dökümü yaşanıyor. Üç sezondur MTG kalesini koruyan tecrübelikaleci Yusuf Yontar bugün yaptığı paylaşımla MTG camiasına veda etti. Yusuf'un Göçmenköy'le anlaştığı iddie edildi.
Yusuf Yontar'ın veda paylaşımı şöyle:
Mağusa Türk gücü gibi güzel ve büyük bir camiyada futbol oynadığım için çok mutlu ve gururluyum Başkanım Koral Bozkurt 'a vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ederim ayrıca yöneticilerime, hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim 3 seneyi başarılarla dolu güzel bir şekilde geçirdik böyle güzel bir ailenin parçası olduğum için çok mutluyum.
Hakkınızı helal edin..
Benim hakkım herkese helal olsun...
Hoşçakal Mağusa Türk Gücü"
 
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