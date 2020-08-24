Demirhan’dan süper takviyeler

BTM 2. Lig 5. grupta 7 puan ve averaj ile 2. sırada bulunan Demirhan, ara transferde takviyelerle kadrosunu güçlendiriyor.
Savunmasına transfer yapan Demirhan, K-PET Süper Lig tecrübesi bulunan Gençali Kumaş ile kadrosunu takviye etti. Yıllarca Değirmenlik forması giyen ve kaptanlık yapan, bir dönem Serdarlı’da da oynayan Gençali Kumaş, ikinci devrede Demirhan’ın başarısı için ter dökecek.
Demirhan ayrıca sağ kanada etkili futbolcu Hasan Yaşinses’i (Gabira) transfer ederken, Nejat Buğra Cevad’ı da kadrosuna kattı. Futbolcuların imza töreninde kulüp başkanı Necip Abitoğlu ve Özgün Avlamaz da yer aldı.
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