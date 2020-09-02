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Yenicami, resmen sahada

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Yenicami, resmen sahada
Necati KÜLAHLILAR
2019 - 2020 futbol sezonunu 2 kupayla tamamlayan Yenicami, 2020 - 2021 sezonunu resmen açtı.
Yusuf Kaptan Sahasındaki açılış törenine Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu da katılırken, futbolcular Özgü Bayraktar ve ekibi nezaretindeki antrenmanlarını gerçekleştirdiler.
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