Ülkemizin tanınmış peyzaj ustalarından Erol Yıldız, bahçelere adeta hayat veriyor.

Erol Yıldız, ülkemizde çok sayıda belediyenin, ünlü siyasetçilerin ve işadamlarının en fazla aradığı isim olmuş durumda.

El becerisiyle ağaçlar üzerindeki dizaynları ile hayran bırakan Erol Yıldız, bu konuda adeta sanat yapıyor.

