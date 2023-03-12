Yeniboğaziçi’nin affı yok

Hedefleri farklı iki bölge takımı olan Yeniboğaziçi ile Dörtyol arasındaki mücadelenin galibi 5 – 0’lık skorla Yeniboğaziçi oldu

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Sabriye Atikoğlu

Yeniboğaziçi: Remzi, Ali Özay, Burak, , Burçin, Hasan, Barış(Çağrı), Zübeyir(Yıldıray), Mehmet Çağakan(Berkem)Serhat(Mustafa Enes), Doğanalp (Ahmet Kuşaf), Turgut.

Dörtyol: Ahmet Vatanseven(Gökhan Gök), Murat,Ömer Kotbaş, Sergen(Süleyman Özoğul), Süleyman(Kerem), Berat, Selkan, Ömer Güner, Atakan, Bilal, Batuhan(Oktay).

Goller: Dk. 10 ve 72 Serhat, Dk.45 ve 51 Turgut, Dk. 87. Ahmet Kuşaf(Yeniboğaziçi)



Aksa 1. Ligin 20. Haftasında hedefleri farklı iki bölge takımı olan Yeniboğaziçi ile Dörtyol arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Yeniboğaziçi oldu.

Play-off hattındaki Yeniboğaziçi konuk ettiği düşme potasındaki Dörtyol’u her iki yarıda bulduğu gollerle 5-0 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

Yeniboğaziçi takımı iyi başladığı maçın ilk 20 dakikasında da golü buldu.

Dk. 17 Yeniboğaziçi atağında Dörtyol ceza sahası içinde topla buluşan Serhat güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk. 45 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Dörtyol ceza alanına yapılan ortada topla buluşan golcü isim Turgut topu ağlara göndererek ilk devrenin skorunu 2-0 olarak belirledi.

İkinci devreye de hızlı başlayan Yeniboğaziçi oldu.

Dk. 51 Sağ kanattan Serhat’ın getirdiği topu Dörtyol ceza sahasına kesti. Topla buluşan yine Turgut oldu ve topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı.

Dk. 72 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Dörtyol ceza sahasına girerken topla buluşan Serhat güzel bir vuruşla topu kalecinin altından ağlara göndererek skoru 4 -0’a getirdi.

Dk. 87 Yeniboğaziçi’nde oyuna ikinci devrede giren genç futbolcu Ahmet Kuşaf, Dörtyol ceza sahasında buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek skoru belirledi. 5 -0



