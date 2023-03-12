Beşiktaş yükselişte, Başakşehir düşüşte

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başakşehir ligde üst üste 3. maçını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Siyah beyazlılar, 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Arthur Masuaku'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir'de maçın 35. dakikasında Adnan Januzaj kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş puanını 46'ya çıkardı. Üst üste 3. yenilgisini alan Medipol Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atan Aboubakar, Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandırdı.

Salih Uçan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan golcü futbolcu, rakibinden sıyrılarak çaprazdan yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.

TAYYİP TALHA SANUÇ SAKATLANDI

Mücadelenin ilk yarısında Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendi ceza sahası önünde sağ baldırını tutarak kendisini yere bırakan genç savunmacı, sahayı sedyeyle terk etti. Faslı futbolcu Romain Saiss, 41. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna dahil oldu.



