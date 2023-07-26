Yeniboğaziçi’nde Hasan ayrılma kararı aldı

Yeniboğaziçi’nin geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden Hasan Kaffaoğlu kulüp yönetimiyle anlaşamaması sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı

Süper Ligin yeni ekibi Yeni Boğaziçi’nin başarılı futbolcusu Hasan Kaffaoğlu, yeni sezon öncesinde yaptığı görüşmede kulübüyle anlaşamadı. Geçtiğimiz sezon takımın önemli parçalarından biri olan ve takımın Süper Lige yükselmesinde önemli rolü bulunan Hasan Kaffaoğlu, takımdan ayrılık kararı aldı. Bonservisi Yeni Boğaziçi’nde bulunan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kaffaoğlu, geçtiğimiz sezon 30 maçın 23’ünde ilk 11’de forma giymiş 2 gol 5 asistle oynamıştı.

