Yeniboğaziçi’nde alt yapıya destek çalışması

Birinci Lig kulüplerinden Yeniboğaziçi’nde kulübe hizmetleri geçmiş olan eski başkan, yönetici ve futbolcular kulübün alt yapısını daha da güçlendirmek için bir oluşum oluşturdular.

Konuyla ilgili olarak Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

Bir süreden beri çalışmasını yaptığımız, eski başkan, yönetici, kulüp bünyesinden çıkmış teknik adam arkadaşlarımız ve kulüp yönetim kurulumuzdan arkadaşımızın da katılacağı altyapı komitemizi, önce kendi aramızda, ardında kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu ile yapmış olduğumuz toplantı sonucunda hemfikir olarak hayata geçirdik.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan komite, altyapıdaki futbol eğitimi ve mevcut tesislerin geliştirilmesi, yenilerinin yapılması konusunda kulübe destek sağlaycak. Kulübün kurumsallaşması, alt yapı için döner sermaye yaratmak, antrenman imkanlarını geliştirmek ve tesisleşme öncelikli hedeflerimiz olacak.

