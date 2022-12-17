Yeniboğaziçi’den İncirli’ye yarım düzine

Aksa 1. Lig 13. Hafta karşılaşmasında İncirli konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ne farklı mağlup oldu. Yeniboğaziçi ise üstün oynadığı maçta 6 gollü farkla maçı kazanarak play-off grubunun içinde yer almaya devam etti.
Stad: Incirli Hüseyin Altıncıoğlu
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün, Ahmet Genç
İncirli: Selahattin, Bekir Bilgi, Doğukan, Nasuh, Halit, Vedat, Volkan, Mehmet Bayır, Orhan, Abdullah, Fatih
Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Ali Çelik, Serhat, Zübeyir, Ahmet Yalçın, Ramadan, Hasan Kaffaoğlu, Barış, Çağrı, Turgut Kaçar
Goller: Ahmet Yalçın-7, Turgut Kaçar-41,72,90+1, Ramadan-68, Berkay-90+3(Yeni Boğaziçi)
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