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Yeniboğaziçi’den İncirli’ye yarım düzine

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Yeniboğaziçi’den İncirli’ye yarım düzine
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Aksa 1. Lig 13. Hafta karşılaşmasında İncirli konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ne farklı mağlup oldu. Yeniboğaziçi ise üstün oynadığı maçta 6 gollü farkla maçı kazanarak play-off grubunun içinde yer almaya devam etti. 

Stad: Incirli Hüseyin Altıncıoğlu
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün, Ahmet Genç
İncirli: Selahattin, Bekir Bilgi, Doğukan, Nasuh, Halit, Vedat, Volkan, Mehmet Bayır, Orhan, Abdullah, Fatih
Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Ali Çelik, Serhat, Zübeyir, Ahmet Yalçın, Ramadan, Hasan Kaffaoğlu, Barış, Çağrı, Turgut Kaçar
Goller: Ahmet Yalçın-7, Turgut Kaçar-41,72,90+1, Ramadan-68, Berkay-90+3(Yeni Boğaziçi)
 
 
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