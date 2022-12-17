KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası oynanan final maçları ile tamamlandı. KKTF kortlarında hafta başından bu yana oynanan kupa her yıl olduğu gibi 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde en iyi sekiz tenisçi şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy ve Extend FiberNet adına Gökhan Üçler tarafından verildi. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ayrıca turnuvaya verdikleri destekten dolayı Extend FiberNet temsilcisi Gökhan Üçler’e plaket takdiminde bulundu. Oynanan final karşılaşmalarında sonuçlar şu şekilde oluştu:



12 YAŞ KIZLAR – Final

Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 4/6 6/2 2/10



12 YAŞ ERKEKLER – Final

Deniz Hüseyin Önen - Eren Yılmaz 7/5 5/7 3/10



14 YAŞ KIZLAR – Final

Almira Akşahin - Özgül Şah 1/6 3/6



14 YAŞ ERKEKLER - Final

Enver Ada Gencel - Bora Erin 6/7 4/6



16 YAŞ KIZLAR – Final

Nadir Çınarlılı – Ekin Karasu 6/1 6/2



16 YAŞ ERKEKLER – Final

Toprak Berkol – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6/1 6/1



13+ KADINLAR - Final

Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 6/3 6/3



13+ ERKEKLER - Final

Mustafa Zorba - Turgay Hıdıroğlu 6/2 6/3



KTSYD 2022 MASTERLER KUPASI SIRALAMALARI

12 YAŞ KIZLAR

1. Almira Akşahin

2. Girne Umut Yerebakan



12 YAŞ ERKEKLER

1. Eren Yılmaz

2. Deniz Hüseyin Önen



14 YAŞ KIZLAR

1. Özgül Şah

2. Almira Akşahin



14 YAŞ ERKEKLER

1. Bora Erin

2. Enver Ada Gencel



16 YAŞ KIZLAR

1. Nadir Çınarlılı

2. Ekin Karasu



16 YAŞ ERKEKLER

1. Toprak Berkol

2. Göktuğ Yusuf Gökbayrak



13+ KADINLAR

1. Nadir Çınarlılı

2. Şengül Tilki



13+ ERKEKLER

1. Mustafa Zorba

2. Turgay Vural Hıdıroğlu

