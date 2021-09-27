Yeni Malatyaspor'un golcüleri suskun

Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki başarılı forvetiTetteh, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 2021-2022 sezonuna istikrarlı başlayan Tetteh; Göztepe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Sarı-siyahlıların yıldızı, geride kalan Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi. 6 müsabakada 7 gol bulan Doğu Anadolu ekibinde, 3 kez fileleri havalandıran Tetteh’i 2 gol ile takip eden Adem Büyük de son 2 maçta suskun kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.