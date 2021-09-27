50. yıl atışını, İrfan Paralik yaptı

Kıbrıs Türk Avcılık ve Atıcılık Federasyonu kuruluşunun 50. yılını kutlarken, kuruluş kutlamaları, camianın efsane ismi olan kurucu başkan İrfan Paralik’in başlangıç atışları ile başladı

Atıcılık ve Avcılık Federasyonları ana federasyonu olan Kıbrıs Türk Avcılık ve Atıcılık Federasyonu kuruluşunun 50.yılını kutluyor.

1950 yılında Kıbrıs Türk halkı arasında birlik ve beraberliği korumak, atıcılık sporu ile avcılık kültürünü geliştirmek amacıyla başlayan faaliyetler, 25 Eylül 1971 yılında avcılık atıcılık kulüplerinin federasyon çatısı altında toplanması ile federasyonların bugünkü temelleri atıldı.

Kuruluş kutlamalarının 1.Etabı 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Atatürk Atıcılık Kompleksinde Kıbrıs Türk Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Kurucu ve 1.Başkanı İrfan Paralik’in başlangıç atışları ile başladı. Kutlama faaliyetleri çeşitli organizasyonlarla yıl sonuna kadar devam edecek.

