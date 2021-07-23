Yeni Boğaziçi, kahvaltı keyfi yaptı

Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmandan sonra takım kahvaltı keyfi yaptı

Birinci Lige iddialı girecek olan Yeni Boğaziçi, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdikten sonra antrenmanlarını da yoğun tempoda sürdürüyor.

Yeni Boğaziçi takımı Kurban Bayramının son gününü de antrenman yaparak geçirdi. Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmandan sonra takım kahvaltı keyfi yaptı.

Yeni Boğaziçi yöneticilerinin hazırladığı sandviçlerin yenilmesinden sonra futbolculara karpuz ikramında bulunuldu.

