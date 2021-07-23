banner583
banner676
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
9 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
31 0
 
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
53 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
67 0
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
37 0
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
83 0
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
78 0
banner661
banner682

Yeni Boğaziçi, kahvaltı keyfi yaptı

banner476

Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmandan sonra takım kahvaltı keyfi yaptı

banner666
Yeni Boğaziçi, kahvaltı keyfi yaptı
Birinci Lige iddialı girecek olan Yeni Boğaziçi, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdikten sonra antrenmanlarını da yoğun tempoda sürdürüyor.
Yeni Boğaziçi takımı Kurban Bayramının son gününü de antrenman yaparak geçirdi. Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmandan sonra takım kahvaltı keyfi yaptı.
Yeni Boğaziçi yöneticilerinin hazırladığı sandviçlerin yenilmesinden sonra futbolculara karpuz ikramında bulunuldu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.