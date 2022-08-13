Yeni Boğaziçi farklı galip

Aksa 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi ile Esentepe bugün hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.
Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Yeniboğaziçi 4-0 gibi farklı skorla kazandı.
Teknik direktör Kılıçali Kahraman nezaretinde lige hazırlanan Yeniboğaziçi’ne galibiyeti getiren golleri Yıldıray Fenercioğlu, Ahmet Yalçın, Berkem Saydağ Ve Enes Yıldız kaydetti.
Yeniboğaziçi oynadığı 3. hazırlık maçında 2. galibiyetini elde etti.
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