Hazırlık maçlarında alınan skorlar

Hamitköy – Küçük Kaymaklı, 2 – 0
Mesarya – China Bazaar Gençlik Gücü: 2 – 1
Mağusa Türk Gücü – Osmaniyespor: 0 – 0
Yenicami – Girne Halk Evi: 4 – 1
Mormenekşe – Gençlerbirliği, 2 – 2
Yılmazköy – Miracle Karşıyaka: 2 – 2
Yalova – Doğan Türk Birliği, 2 – 2
Miracle Değirmenlik – Dumlupınar: 0 – 5
Yeninoğaziçi – Esentepe, 4 – 0
Lapta – Binatlı, 2 – 4
Cihangir – Düzkaya: 1 – 2
Göçmenköy - Baf Ülkü Yurdu: 3-2
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