Yedikonuk deplasman fatihi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında Kumyalı ile Yedikonuk karşılaşırken, maçı deplasman ekibi Yedikonuk kazandı.

Mehmetçik Stadında oynanan ve Cemal Sarı’nın yönettiği maça Yedikonuk hızlı başlarken, maçın başında Ferdi ve Uğur ile 2-0 öne geçti.

Deneyimli kaptan Uğur Aktaş’ın liderliğindeki sarı yeşillilerde son sözü yine Ferdi söyledi. Maçı 3-0 kazanan Yedikonuk, liderlik koltuğuna yerleşti.

