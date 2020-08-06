banner411
banner69
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
22 0
"Atom bombası gibiydi"
55 0
 
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
35 0
ABD'de kasırga alarmı
ABD'de kasırga alarmı
26 0
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
22 0
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
210 0
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
209 0
banner460

Akıncılar kayıpsız gidiyor

banner476

Akıncılar kayıpsız gidiyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında Akıncılar ile Kırıkkale karşılaşırken, Akıncılar maçı 2-1 kazandı.
Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadında oynanan maçı Serkan Durmaz yönetti. 11 sarı kartın çıktığı maçta Akıncılar,  37. Dakikada İlksen ile 1 – 0 öne geçerken, Kırıkkale 60. Dakikada Yusuf ile skoru eşitledi. 81. Dakikada Akıncılar, yıldızı Ramadan ile bir gol daha bulup maçı 2-1 kazanırken, grubun puan kayıpsız tek takımı olarak liderliğini sürdürdü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.