Akıncılar kayıpsız gidiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçında Akıncılar ile Kırıkkale karşılaşırken, Akıncılar maçı 2-1 kazandı.

Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadında oynanan maçı Serkan Durmaz yönetti. 11 sarı kartın çıktığı maçta Akıncılar, 37. Dakikada İlksen ile 1 – 0 öne geçerken, Kırıkkale 60. Dakikada Yusuf ile skoru eşitledi. 81. Dakikada Akıncılar, yıldızı Ramadan ile bir gol daha bulup maçı 2-1 kazanırken, grubun puan kayıpsız tek takımı olarak liderliğini sürdürdü.

