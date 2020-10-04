“Yazının müsteşara ulaşmaması hata”

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Genç TV’de Hüseyin Kıral’ın sunduğu “Vizyon Futbol” programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, Sağlık Bakanlığı’na yazdığı yazının Sağlık Bakanlığı müsteşarı Ali Çaygür’ün bilgisine gelmediğini açıkladı.
Böylesi önemli bir yazının Sağlık Bakanlığı müsteşarına ulaşmamasının hata olduğunu belirten Süleyman Göktaş, bugün ilgili yazının müsteşarına ulaşmasını beklediğini belirtti.
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