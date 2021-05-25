MTG’de testler negatif

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarına başlarken, antrenmanlara katılan herkese PCR testleri yaptırıldı.
Konu ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü'nden şu açıklama yapıldı: "Futbol A Takımımız Covit-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Mağusa Türk Gücü futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlandı. Testletimizin tümü negatif çıktı."
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