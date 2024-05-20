Yarköy, liderlik koltuğuna oturdu

BTM 2. Lig’de 7. Grup’ta mücadele eden Sun Repuplic Yarköy 2. haftada liderliğe yükseldi.

Lige ilk hafta deplasmanda 3 puanla başlayan, geride kalan 2. haftada da Büyükkonuk’u Ayhan ve Cemal’ın 2’şer golüyle 4-0 mağlup eden Yarköy, ligde 2’de 2 yaparak kayıpsız liderliğe yükseldi.

Yaş ortalaması çok düşük olan ve son derece genç ve yetenekli oyunculardan oluşan Sun Repuplic Yarköy, antrenör Sercan Gök yönetiminde Muharrem Yamuk’un başkanlığında dikkat çeken bir futbol sergilemeye devam ediyor.



