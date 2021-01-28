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Yarköy genel kurulunu erteleyecek

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Yarköy genel kurulunu erteleyecek
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği BTM Birinci Ligde tutunamayarak, BTM İkinci Lige düşen Yarköy Spor KulübüOlağan Genel Kurulu ertelenecek.
31 Ocak 2021 tarihinde Pazar günü saat 14.00’te yapılması planlanan Yarköy Spor KulübüOlağan Genel Kurulunun erteleme tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
2 yıl görev boyunca yapacak olan başkan ve yönetim kurulunun seçileceği Yarköy Spor KulübüOlağan Genel Kurulunda mevcut başkan Muharrem Yamuk’un tek aday olarak girmesi bekleniyor.
 
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