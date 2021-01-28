Esentepe’de, Karal üzüntüsü

Esentepe Spor Kulübü başkanı İbrahim Beyazbayram ve yönetim kurulu üyeleri, Esentepe eski belediye başkanlarından Yusuf Karal’ın vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Kulübün eski yöneticisi de olan Yusuf Karal’ın vefatı ile ilgili Esentepe Spor Kulübünün yayınladığı mesaj şöyle:

“Kulübümüze büyük hizmetleri olan eski belediye başkanımız ve bir dönem kulübümüz yöneticiliğini yapmış Yusuf Karal abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

