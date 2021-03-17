Yardımcı, LTTFF’na yardımda bulunacak

Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu ile temaslarda bulunurken, TFF ikinci vekili başkan yardımcısı Servet Yardımcı ile birtakım görüşmeler yaparak, mevcut projelere daha detaylı destek alabilmek için mutabakata vardı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen, Türkiye’de, Türkiye Futbol Federasyonu ile temaslarda bulunuyor.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonundan temaslarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu futbolun olmadığı bu kötü günlerde sahalardaki futbolun dışındaki faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Mevcut projeleri hayata geçirmek üzere süratle çalışmalar devam ederken başkan Osman Ercen yine Türkiye Futbol Federasyonu ikinci vekili başkan yardımcısı sayın Servet Yardımcı ile birtakım görüşmeler yaparken, mevcut projelere daha detaylı destek alabilmek için mutabakata vardı. Ayrıca ilişkilerimizi pekiştirmek adına birtakım yeni projeler hakkında da fikir alış verişinde bulundu. Bilindiği gibi sayın Servet Yardımcı ayni zamanda UEFA yönetim kurulunda son dört yıldan beri görev yapmaktaydı. Bu görevi 20 Nisan 2021 tarihinde son bulacaktır. Yine bu tarihte yapılacak seçimde UEFA görevine bir dönem daha devam etmesi için üyelerden onay isteyecektir.

TTFF olarak her zaman yanında olacağımızı bir kez daha yineler, sayın Servet Yardımcı'ya bu seçimde başarılar dileriz.”

