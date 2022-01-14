Yankı Aktül K.Kaymaklı’da

Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı, bir süredir ilgilendiği ve önceki gece geç saatlerde el sıkıştığı Girne Halk Evi futbolcusu Yankı'yı resmen kadrosuna kattı.
Küçük Kaymaklı yöneticisi Mustafa Dağaşaner ile birlikte Yankı yeşil siyahlı formayı giyerek Forest'e imza attı.
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