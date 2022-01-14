banner762
banner753
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
30 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
20 0
 
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
36 0
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
55 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
128 0
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
74 0
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
17 0
banner661

Yeşilova’da üç imza birden

banner476

banner714
Yeşilova’da üç imza birden
AKSA Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, ikinci devre öncesi kadrosuna dahil ettiği oyunculara imzaları attırdı.
Yeşil beyazlılar, transferin son gününde önceden anlaşmaya vardığı Chibuzor ile Mustafa Aydemir ve takıma geri çağırdığı eski oyuncusu Özgür Gül'e federasyonda imza attırdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.