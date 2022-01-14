Yeşilova’da üç imza birden

AKSA Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, ikinci devre öncesi kadrosuna dahil ettiği oyunculara imzaları attırdı.

Yeşil beyazlılar, transferin son gününde önceden anlaşmaya vardığı Chibuzor ile Mustafa Aydemir ve takıma geri çağırdığı eski oyuncusu Özgür Gül'e federasyonda imza attırdı.

