Yalova’nın gözü yükseklerde

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler:Hüseyin Özkan, Serdar Gürpınar, Mehmet Kurt
Yalova: Kıvanç, Hasip, Hakan, Zafer, Muammer, İltaç, Sergülen, Cevdet, İbrahim, Civan, Zekai
Lapta: Okyanus (46.Dk Ersenal), Göksel, Doğuş, Necip, Süleyman, Tarkan, Enes, Aytan, Berkay, Orhan, Ahmet Sezer,
Goller:42.Dk Cevdet, 45+2.Dk (P) Muammer, 60.Dk Hakan (Yalova)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 25. Hafta mücadelesinde Yalova, Lapta’yı Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
42.Dk: Yalova atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cevdet’in sol çaprazdan yaptığı vuruşunda top filelere gitti. Yalova 1-0 Lapta
45+2.Dk: Yalova atağında Cevdat ceza alanı içerisinde yerde kalınca hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muammer topu filelere gönderdi. Yalova 2-0 Lapta
60.Dk: Yalova atağında ceza alanına yapılan ortada Hakan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Yalova 3-0 Lapta
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 tamamlandı. Bu sonucun ardından Yalova puanını 45 yaparak 5. sıraya yükseldi, Lapta ise 33. puanla 8. sırada kaldı.
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