İkisine de yaramadı

Play-out hattının hemen üstünde yer alan Mormenekşe ile Binatlı arasında oynanan karşılaşmada takımlar ikinci devrede buldukları birer golle puanları paylaşırlarken, sıkıntılı günler yaşamaya devam ettiler

Stat:Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

Mormenekşe: Doğukan, Erdoğ, Abbas, Tugay(Aykut), Ahmet Can, Aziz, Gökay, Burak(Celal), Rıdvan(Mehmetali), Cemil, Ertan.

Binatlı: Uğur, Sertaç, Ersen, Yusuf, Darbaz(Nazım), Hüseyin, Baran(Çağdaş), Hasan, Serkan(Mehmet Neşe), Erdem(Nevzat), Abdurrahman.

Goller: Dk. 57 Cemil(Mormenekşe), Dk. 67 Sertaç(Pen.)(Binatlı)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 25. Haftasında play-out hattının hemen üstünde olan ayni puandaki Mormenekşe ile Binatlı’nın Mormenekşe Cemal Balses Stadı’ndaki mücadelesinde takımlar birer golle sahadan eşitlikle ayrılarak haftayı birer puanla kapattılar.

Maçın ilk devresinde oyun üstünlüğü konuk Binatlı takımında olmasına karşın istediği golü bulamayınca ilk devre 0 -0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devreye yine iyi başlayan Binatlı olurken golü ev sahibi Mormenekşe buldu.

Dk.59 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Gökay'ın pasıyla topla buluşan Ertan sağ kanattan Binatlı ceza sahasına girerek yerden kestiği topla buluşan Cemil defanstan sıyrılarak vuruşunda top yan direğe vurarak kaleciye çarparak gol çizgisini geçince yan hakem golü verdi.

Dk. 67 Organize gelişen Binatlı atağında Mehmet Neşe'nin ara pasında Mormenekşe ceza sahasına giren Erdem defanstan sıyrıldığı anda yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Sertaç topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 90 Mormenekşe’nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Cemil’in şutunda direk dibinde kaleci Uğur topa sahip oldu.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gayreti gol getirmeyince maç Mormenekşe 1 – Binatlı 1 şeklinde tamamlandı. Böylece Mormenekşe ile Binatlı puanlarını 32’şer yaparak 9 ve 10. sırada kaldılar.

