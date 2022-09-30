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Yalova Tahsin Mertekçi Stadı ışıldıyor

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Yalova Tahsin Mertekçi Stadı ışıldıyor
Aksa 1’inci Lig’in güçlü temsilcisi Yalova Spor Kulübü, bu hafta Pazar günü kendi sahasında Karşıyaka’yı konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesi Yalova Tahsin Mertekçi Stadı’nın karşılaşmaya hazır olduğu görüldü.
Kendi sahasında sezonun ilk maçına çıkacak olan Yalova, taraftarının da desteğiyle galibiyet hedefliyor. 
Miracle Karşıyaka ilk hafta konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu ile 2-2 berabere kalmıştı.
Yalova ise deplasmanda Dörtyol’a karşı 5-1 galip gelmişti.
2 Ekim Pazar günü Yalova-Karşıyaka maçı Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda saat 16:30’da başlayacak.
 
 
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