Aksa Futbol Liglerinde 2. Hafta maç programı

AKSA SÜPER LİG
Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
BUGÜN
16.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Türk Ocağı (Ali Özer)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Merit A.Yeşilova (Serkan Şimşek)
16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)
2 Ekim 2022, Pazar
16.30 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Turgay Misk)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Hamitköy (Mehmet Sezener)
16.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Fehim Dayı)
3 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
16.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-M. Hacıali Yılmazköy (Tufan Çerçioğlu)
16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yenierenköy (Hüseyin Özkan)
16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Binatlı (Ferhat Tuna)
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Düzkaya-Pera Gençler Birliği (Zekai Töre)
2 Ekim 2022, Pazar
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Mormenekşe ()Mustafa Öztugay
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Miracle Karşıyaka (Osman Özpaşa)
16.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Dörtyol (Hakan Ünal)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.