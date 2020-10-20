Vehid’den, Sertoğlu’nun açıklamalarına destek

Yenicami Ağdelen Kulubü Başkanı Ali Vehid, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun açıklamalarına destek belirtip, hükümet ve hükümete bağlı kurulların futbolun tekrardan başlayabilmesi için gerekli şartların oluşturulması adına adım atması gerektiğine vurgu yaptı

“Yaklaşık iki ay önce tekrardan başlayan pandemi vakaları süreci içerisinde ülkemizde futbol kulüpleri bu sezon futbolun devam edebilmesi için gerekli şartları tartışmaya başlamıştır. Defaten gerek federasyon nezdinde gerekse de kulüpler nezdinde bu şartlar ortaya konmuşken, bugün halen bu şartlara ilişkin merkezi yönetimden beklenen cevap gelmemiştir. Ülkemizde futbolun oynanması gerek kulübümüz özelinde gerekse de diğer camialar genelinde herkes tarafından istenmektedir. Ancak, bilinmesi gereken bir husus daha vardır. Bu da futbolumuzu sırf başlattık demek için oynatmaya başlatıp gerekli şartları oluşturmadan tekrardan kapatırsak, bu durum ülke futbolu için çok büyük bir kaos olacaktır.

Federasyon başkanımız Sn. Hasan Sertoğlu’nun tam da tekrardan dile getirdiği gibi futbol kulüplerimizin yeni bir kaosu kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple, hükümet ve hükümete bağlı kurulların futbolun tekrardan başlayabilmesi için gerekli şartların oluşturulması adına adım atması gerekmektedir. Eğer bu adımlar gerek maddi yönden gerekse idari yönden atılamayacak durumda ise bu durumunda açıkça dile getirilerek futbol camiasının içinde yer aldığı belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bahsi geçen şartların oluşturulamayacağı bir durumda futbolumuzun geleceği için bu yılın bir planlama ve organizasyon yılı olarak tekrardan yapılanmaya harcanması gerekmektedir.

YenicamiAğdelenKulubü olarak Sn. Sertoğlu’nun da dile getirmiş olduğu üzere futbolumuzun bir yılını değil futbolumuzun devamlılığını ve geleceğini düşünmekteyiz. Tüm futbol camiası için futbolumuzun devamlılığını önemine dikkat çekmek istemekteyiz.

Ülke futbolumuzun geleceği ve devamlılığı için elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtir, tüm futbol camiasına sağlıklı günler dileriz.”

