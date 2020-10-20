Yenicami Akademi yeniden sahada

Yenicami Akademi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından antrenman izni verilmesinden sonra hafta başından itibaren çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Yenicami Akademiden çalışmalarla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Pandemi nedeni ile verilen ikinci aradan sonra Yusuf Kaptan Sahası’nda 5 ile 15 yaş arası çocuklarımız eğitimlerine başladı.
Yenicami Akademi Koordinatörü İsmail Pirgalı çalışmalara geri dönüş ile ilgili yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle verdikleri ikinci aradan sonra 19 Ekim 2020 Pazartesi günü itibariyle yeniden antrenmanların başladığını belirtti.
Pirgalı, “Tüm Dünyayı kötü yönde etkileyen bu durumun daha kötüye gitmemesi ve bundan sonraki sürecin de hepimize hayırlısı olmasını diliyoruz. Antrenman programlarımız daha önceki gibi hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında aktif bir şekilde devam etmektedir.
5 yaş ile 15 yaş arasındaki tüm çocuklara eğitim vermeye hazırız. Bunun yanı sıra U15, U17 ve A2 takımlarımız da çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.
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