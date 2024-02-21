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Vadili sahası bakıma alındı

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Vadili sahası bakıma alındı
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Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi ekibi Vadili takımlarının kullandığı  Vadili 14 Ağustos Stadı’nın bakıma alınacak olması nedeniyle bu takımların maçları Turunçlu Hasan Bardakko Stadı’na alındı.
Konuyla ilgili KTFF şu duyuruyu yaptı:
“24.02.2024 Cumartesi günü Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta oynanacak olan Vadili TÇBSK – Gülgün Süt Düzova GSK ve 25.02.2024 Pazar günü Puma Kadınlar Ligi’nde oynanacak olan Vadili TÇBSK – Küçük Kaymaklı TSK karşılaşmaları Vadili 14 Ağustos Stadı’nın bakıma alınacak olmasından dolayı Turunçlu Hasan Bardakko Stadı’na alınmıştır.”
 
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