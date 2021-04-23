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Uygun’dan, KKTC’de hazırlık maçı sözü

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Tekin Birinci, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı video konferans toplantısında Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun ile görüşürken, Bülent Uygun görüşmede, KKTC’ye kampa geleceklerinin ve burada hazırlık maçı oynayacaklarının sözünü verdi

Uygun’dan, KKTC’de hazırlık maçı sözü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı video konferans toplantısında Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun ile görüştü.
Görüşme ile ilgili olarak Tekin Birinci şu açıklamayı yaptı:
“Geçtiğimiz haftalarda Sn. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirme fırsatı bulmuştum.
Bu görüşmede kendisine özellikle yurtdışında gerçekleştirmek istediğimiz projelerden bahsettim. Size buradan tekrardan belirtmek isterim ki ülke futbolunu uluslararası müsabakalara açmamızdaki tek engel önümüzdeki KTFF başkanlık seçimleridir. Kulüpler gerçekten gençliğin önünü bu ülkenin önünü açmak isterse bize bir şans vermelidirler.
Görüşme sırasında Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun Hocam da bizi video konferans yoluyla arayarak Cumhurbaşkanına önümüzdeki sezon KKTC’ye kampa geleceklerinin ve burada hazırlık maçı oynayacaklarının sözünü verdi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman Hoca'nın açıklamalarından sonra 2 hoca kamp yaptıkları otelde buluştular ve KKTC ye gelip bize destek olacaklarının sözünü verdiler.”
 
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