Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ

Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda erkekler finali 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda erkeklerde finalistler belirlendi. Geçtiğimiz gün oynanan üçüncü maçlar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları finale yükseldi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımları ise üçüncülük için mücadele edecek. Kadınlarda şampiyon daha önce belli olmuş ve DAÜ takımı şampiyonluğunu ilan etmişti. Kadınlarda ikincilik ise YDÜ’nün oldu.

ÜÇÜNCÜ MAÇLAR YOĞUN YAĞIŞ ALTINDA OYNANDI

Erkeklerde yoğun yağmur yağışı altında oynanan üçüncü maçlarda RDÜ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 3-0 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımını 5-0 mağlup etti. DAÜ takımı Girne Üniversitesi’ni 5-0 ile geçerken, YDÜ takımı da KSTBÜ ile 1-1 berabere kaldı.

FİNAL KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI’NDA

Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda final maçları 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Girne’de oynanacak. Saat 14.00’te YDÜ ile DAÜ arasında oynanacak maç Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak. KSTBÜ ile RDÜ arasındaki üçüncülük maçı ise 12.00’de aynı sahada oynanacak.

Final maçlarının ardından şampiyon olan ve başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

