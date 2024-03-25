banner913
banner932
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
15 0
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
15 0
 
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
56 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
50 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
38 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
32 0
banner1012

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

banner1020

banner974
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
banner971
UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda bugün oynanacak Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ToseProeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.