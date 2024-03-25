UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda bugün oynanacak Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki ToseProeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.



