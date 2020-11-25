Üçüncü saha ışıldıyor

Çetinkaya Spor Kulübünün Metehan bölgesinde bulunan tesislerinde başlattığı çim saha atağı sonrasında yapımına başlanan üçüncü çim saha her geçengün futbol oynamaya hazır hale geliyor.

Günden güne gelişim gösteren saha zemini için tesis görevlileri yoğun şekilde çalışırlarken, saha Urcan Vangöl Akademi tarafından kullanılacak. Üçüncü çim sahanın hizmete girmesiyle birlikte gün geçtikçe büyüyen Urcan Vangöl Akademi daha rahat ortamda çalışma imkanına kavuşacak.

