Üçüncü saha ışıldıyor

Çetinkaya Spor Kulübünün Metehan bölgesinde bulunan tesislerinde başlattığı çim saha atağı sonrasında yapımına başlanan üçüncü çim saha her geçengün futbol oynamaya hazır hale geliyor.
Günden güne gelişim gösteren saha zemini için tesis görevlileri yoğun şekilde çalışırlarken, saha Urcan Vangöl Akademi tarafından kullanılacak. Üçüncü çim sahanın hizmete girmesiyle birlikte gün geçtikçe büyüyen Urcan Vangöl Akademi daha rahat ortamda çalışma imkanına kavuşacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.