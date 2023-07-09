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Üçer attılar, birer aldılar

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Üçer attılar, birer aldılar
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İktisatbankası BTM İkinci 11. Grupta, 5. Hafta maçında Civisil, Ergazi’yi Akova Eray Vudalı Stadında konuk etti.
Serkan Özdenkci’nin yönettiği karşılaşma oldukça çekişmeli ve gol düellosu şeklinde geçti. Maça Ergazi hızlı başlarken, Cemal Sevin ve Murat Abuzet’in golleriyle 2 – 0 öne geçti. 2 – 0’dan sonra toparlanan Civisil, Caner Sevin’in golleriyle skoru 2 – 2 yaptı.
İkinci devrede de çekişme sürerken, Civisil, hat trick yapan Caner Sevin’in golüyle 3 – 2 öne geçti.
Son bölümde eşitlik için yüklenen Ergazi, Cemal Muratağalar’ın gollüyle skoru 3 – 3 yaptı. 3 – 3’lük skor sonrasında her 2 takım da son hafta gruptan çıkma şansını sürdürerek girecek.
 
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