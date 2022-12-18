Üçer attılar birer aldılar

Aksa Süper Lig’de liderin takipçisi iki takım Miracle Değirmenlik ile Yenicami arasındaki karşılaşma karşılıklı gollerle 3-3 tamamlandı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı

Stad: Değirmenlik Sadık Cemil

Hakemler: Emre Öztaşlı, Arif Malek, Yusuf Atlar

M.Değirmenlik: Hasan Piro, Ulaş, Salih, Adil, Hasan Ulukök (Dk 82 Murat), Hüseyin, Semih, Şükrü (Dk 71 Justice), Barkın (Dk 77 Halil), Burak Koçar, Akabueze

Yenicami: Ercan, Koray, Yasin, Mehmet Göktaş, Kaan, Yakup, Fikret (Dk 75 Ali Bayır), Mehmet Çavuş (Dk 85 Berkem), Fırat (Dk 63 Cenker), Hascan (Dk 85 Baran), Sylla

Goller: Dk 3 Semih Ünaldı Dk 45+2 Burak Koçar Dk 90 Akabuze (M.Değirmenlik) Dk 22 Fikret Yağcıoğlu Dk 39 Hascan Kırmaz (Pen) Dk 66 Cenker Yazar (Yenicami)



Aksa Süper Ligi 13. Haftanın önemli karşılamasında M.Değirmenlik ile Yenicami takımları karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan olmadı.

Dk 3 M.Değirmenlik atağında Akabueze’nin pasında topla buluşan Semih’in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

Dk 9 M.Değirmenlik atağında Burak Koçar’ın savunma arkasına pasında topla buluşan Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top auta gitti.

Dk 22 Yenicami atağında Fikret aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk 38 Yenicami atağında Sylla Hasan Ulukök’den sıyrılmak istedi Hasan’ın eliyle müdahalesi sonucu hakem penaltı verdi. Yenicami takımında Hascan penaltı atışını gole çevirdi. 1-2

Dk 45+2 M.Değirmenlik atağında Akabueze’nin pasında topla buluşan Burak Koçar’ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitti. 2-2

İlk devre 2-2 eşitlikte tamamlandı.

Dk 47 M.Değirmenlik atağında Burak Koçar’ım sert şutunda Ercan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Dk 65 M.Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli sağ çaprazda vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

Dk 66 Yenicami atağında savunma arkasına gönderilen topta Cenker kaleci Hasan Piro’yu geçerek topu ağlara gönderdi. 2-3

Dk 81 Yenicami atağında Hascan’ın aşırtma şutunda kaleci Hasan Piro topu kontrol etti.

Dk 90 M.Değirmenlik atağında Akabueze’nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti.

