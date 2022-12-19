Narkotikten “Gün Sonu Operasyonu”

İskele’de 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı





İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

“Gün Sonu Operasyonu” kapsamında 28 yaşındaki isminin baş harfleri H.Y.’nin ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğun inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Dünkü nöbetçi mahkeme huzuruna çıkartılan H.Y., aleyhine tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, zanlıyı, 17 Aralık 2022 tarihinde, İskele’de aldığı ihbar üzerine evinde tespit ettiklerini söyledi.

Fatma Güder, zanlının polisi görünce evin bahçe kısmından eve doğru koştuğu sırada alıkonulduğunu ve koştuğu güzergahta yapılan aramada, ayrı ayrı poşetler içerisinde 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Güder, soruşturmanın yeni başladığını belirttikten sonra, mahkemeden zanlı aleyhine süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



