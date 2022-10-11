UBP 7 belediye için başkan adayını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 47’nci kuruluş yıldönümünü bu akşam Elysium Park’ta düzenlenen resepsiyonla kutladı.
Resepsiyonda UBP'nin 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler için 7 bölgede aday olarak belirlediği isimler de açıklandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekili, bürokrat ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'den AK Parti’den temsilciler de katıldı.
Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, UBP belediye başkan adayları sırasıyla şu şekilde açıklandı:
Lefke Belediyesi: Adil Özgey
Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip
İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu
Değirmenlik Belediyesi: Ebru Törehan
Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar
Gazimağusa Belediye Başkanı: Dr. Erdal Özcenk
Girne Belediyesi’ne bağımsız aday olarak gireceği açıklanan mevcut Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ise UBP’nin destek vereceği duyuruldu.
Diğer adayların da yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.
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