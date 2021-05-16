Tuzla çim saha için çalışıyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Tuzla Spor Kulübünün imece usulü ile sahasını çimlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kulübün kendi imkânları ile perde duvarının betonunu döküp, 2. etap dökümü için kalıpları hazırlanırken saha zemini için de çalışmalar başlatıldı. Yine kendi imkanları ile 100 metre ana drenaj hattı döşeyen Tuzla Spor Kulübü yönetimi, drenaj sisteminin son etabının çalışmalarına başladı.

