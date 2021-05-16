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LTTFF U21 Karması, hazırlık maçlarına başladı

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması,St. Neots Town ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Maçın ilk 10 dakikasında 2 – 0 geriye düşen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması, ilerleyen dakikalarda bulduğu 2 golle maçtan 2 – 2 eşitlikle ayrıldı

LTTFF U21 Karması, hazırlık maçlarına başladı
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunda (LTTFF) Osman Ercen başkanlığındaki yönetim kurulu başarılı icraatlarına devam ederken, U21 Karmasını oluşturup, hazırlık maçlarına başlattı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması,St. Neots Town ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Maçın ilk 10 dakikasında 2 – 0 geriye düşen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması, ilerleyen dakikalarda bulduğu 2 golle maçtan 2 – 2 eşitlikle ayrıldı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu TV’sinin de yayınladığı maç federasyon camiasını da sevindirirken,LTTFF onursal başkanı Mehmet Mimoğlu, Osman Ercen başkanlığındaki yönetim kurulunu tebrik etti.
 
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