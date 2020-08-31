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Lefkoşa Cimnastik Kulübü test gerçekleştirdi

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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, 2014 – 2015 doğumlu çocuklara yönelik olan ikinci monitör test taramasını gerçekleştirdi

Lefkoşa Cimnastik Kulübü test gerçekleştirdi
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid19vakalarında meydana gelen artış nedeniyle kulüpler arası ikinci monitör test taramasını iptal etme kararı almıştı.
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 2014 – 2015 doğumlu çocuklara yönelik olan monitör test taramasınıkulüplerin kendi içinde yapılması kararını almış ve her kulübün testlerini yapmasını istemişti. Lefkoşa Cimnastik Kulübü de çocukların gelişimini takip etmek ve yeteneklerini belirleyip tüm verileri kayıt altına alarak, cimnastik özelinde yetenekli çocukları belirlemeyi amaçlayan testi, salonunda gerçekleştirdi.
Çocukların seviyelerini yukarıya çekmeyi amaçlayan monitör testini yapan kulüpler elde ettikleri tüm verileri, Cimnastik Federasyonuna iletecekler.
 
 
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