banner480
banner572
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
6 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
9 0
 
169 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
48 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
39 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
banner529
banner570

Türkiye Kupası’nda bir sürpriz daha

banner476

Türkiye Kupası’nda bir sürpriz daha
Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten A. Hatayspor - Karacabey Belediyespor karşılaşmasını konuk ekip penaltı atışları sonucunda 5-4'la geçerek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Hatayspor'u penaltılarda 5-4 yendi ve Süper Lig ekibini kupa dışına itti.
Denizlispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından Hatayspor, kupadan elenen bir başka Süper Lig ekibi oldu.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.