Türkiye Kupası’nda bir sürpriz daha

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten A. Hatayspor - Karacabey Belediyespor karşılaşmasını konuk ekip penaltı atışları sonucunda 5-4'la geçerek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Hatayspor'u penaltılarda 5-4 yendi ve Süper Lig ekibini kupa dışına itti.
Denizlispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından Hatayspor, kupadan elenen bir başka Süper Lig ekibi oldu.
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