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Derbinin hakemi belli oldu

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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 MedipolBaşakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy  
 
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