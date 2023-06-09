Türkiye A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Letonya ve Galler maçlarının kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da deplasmanda Letonya, 19 Haziran'da Galler ile Samsun'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (MedipolBaşakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan 7 futbolcunun kulüp takımlarıyla maçlarının olması nedeniyle Letonya ve Galler mücadeleleri için genişletilmiş liste oluşturuldu. Gerek görülmesi durumunda A Milli Takım ile birlikte Riva'da kamp yapacak olan 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan isimler kadroya dahil edilecek.

Milliler, 11 Haziran Pazar günü saat 15.00'ten itibaren Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, 14 Haziran'da Riga'ya hareket edecek. Kafile, 16 Haziran'da oynanacak Letonya maçının ardından 17 Haziran'da Samsun'a hareket edecek.



